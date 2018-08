Ex-presidente da Gaianima condenado por crimes de abuso de poder

Nuno Silva 25 Maio 2018 às 16:03 Facebook

Tribunal dá como provados cinco crimes de abuso de poder e aplica três anos e seis meses de prisão com pena suspensa.

O ex-presidente da Gaianima, empresa municipal de Vila Nova de Gaia, Ricardo Almeida foi esta sexta-feira condenado, no Tribunal de Gaia, por ilícitos que terão sido cometidos em 2011, 2012 e 2013 até à dissolução/liquidação daquela empresa.

Angelino Ferreira e João Vieira Pinto, ex-administradores daquela empresa municipal, também estavam acusados de crimes de abuso de poder, infidelidade e peculato de uso, mas acabaram integralmente absolvidos.

Os juízes deram como assente que Ricardo Almeida beneficiou intencionalmente várias empresas, enquanto administrador da empresa municipal.

A pena de três anos e seis meses de prisão fica suspensa por igual período de tempo mediante a condição de, em seis meses, serem pagos 12 mil euros que serão atribuídos a instituições de crianças desfavorecidas.

O também ex-deputado do PSD, ex-presidente da concelhia do PSD do Porto e ex-vereador da Câmara do Porto também foi condenado a pagar à Câmara de Gaia uma indemnização no valor de 59996,25 euros.

Os factos estão relacionados com contratos de empreitada, a contratação de empresas de comunicação, de um cartaz publicitário e de uma empresa de consultadoria aquando da dissolução da Gaianima e de uma parceria com um ginásio para a exploração das piscinas municipais, tendo alegadamente estas contratações ocorrido em ajuste direto, sem a auscultação do mercado.

A Gaianima, que geria eventos ligados à animação e equipamentos desportivos, foi extinta em 2015, depois de uma auditoria externa revelar um passivo de 14 milhões de euros e casos de violação da lei dos compromissos e de desrespeito pelas regras de contratação pública.

Em novembro, nas alegações finais, o MP considerou que os arguidos "violaram grosseiramente a lei e os deveres de administração e fiscalização".

Sem pedir qualquer pena de prisão, o procurador entendeu ainda que os ex-administradores celebraram negócios "economicamente desastrosos".

"Confirma-se o que está na acusação, ou seja, a execução de despesas em violação da lei dos compromissos com ajustes diretos", referiu o procurador.

O MP salientou ainda que os arguidos violaram os códigos dos contratos públicos, adjudicando obras pertencentes ao "mesmo núcleo de indivíduos".