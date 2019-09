Ex-sucateiro Manuel Godinho condenado a quatro anos de prisão

Hoje às 15:43 Facebook

Manuel Godinho, o ex-sucateiro de Ovar foi condenado, esta segunda-feira, pelo Tribunal da Feira, a quatro anos de prisão, com pena suspensa. Estava acusado, juntamente com uma advogada e a namorada do filho, de ter tentado apropriar-se de 56 mil euros da empresa, que se encontrava insolvente.

Aos 13 anos de prisão no âmbito do processo Face Oculta, o sucateiro soma mais uma condenação, agora de quatro anos de prisão pelos crimes de abuso de confiança, branqueamento e frustração de créditos. Ficou absolvido do crime de falsificação de documentos que estava também acusado.

O Tribunal justificou a suspensão da execução pena pelo facto do arguido, à data dos acontecimentos, não ter qualquer antecedente criminal.

Já a advogada Sónia Moutinho, que era também arguida, foi condenada a três anos de prisão, também suspensa na sua execução, pelos crimes de falsificação de documento, frustração de créditos, abuso de confiança agravado e de branqueamento.

A namorada de um dos filhos do sucateiro, que respondia pelos crimes de abuso de confiança, na forma tentada e crime de branqueamento, também na forma tentada, foi sentenciada com a pena de um ano e dois meses de prisão, também suspensa.

Cada um dos arguidos terá, ainda, que pagar a quantia de três mil euros aos bombeiros da Feira, condição para que a pena não se torne efetiva.

Os 56 mil euros, que foram o ponto de partida para os crimes, foram declarados perdidos a favor do Estado

De acordo com o Ministério Público (MP), a empresa Sucatas Manuel Godinho Lda, recebeu, da Fazenda Nacional, no ano de 2016, 56 mil euros provenientes de uma impugnação judicial intentada pelo ex-sucateiro e que este venceu em tribunal.

Após o recebimento dos 56 mil euros, Manuel Godinho decidiu apropriar-se da referida quantia, colocando-a fora da esfera patrimonial e jurídica da referida empresa, de si próprio e da esposa, sem que a mesma pudesse ser exigida para pagar as dividas da sociedade e do casal e que estavam a ser exigidas por execuções fiscais.

De acordo com a acusação, para levar a efeito essa apropriação o ex-sucateiro solicitou às duas arguidas que colaborassem nesse plano e que as mesmas aceitaram.

O ex-sucateiro tentou realizar uma operação bancária de transferência da verba para a conta de uma imobiliária, propriedade da namorada do filho, mas acabaria por não conseguir esse intento.

Levou então a efeito uma nova tentativa de transferência desta verba, agora para a conta da advogada, arguida neste processo, e que, de acordo com o MP, permitiria a Godinho apropriar-se da verba.

Para justificar aquela verba na sua conta, a advogada passou uma fatura naquele montante, justificando que se tratava do pagamento de honorários.