Ex-tesoureira condenada por desviar 144 mil euros da Faculdade de Medicina Dentária

O tribunal de São João Novo, no Porto, condenou a ex-tesoureira da Faculdade de Medicina Dentária, da Universidade do Porto, a cinco anos e quatro meses de prisão efetiva, pelos crimes de peculato, falsidade informática e simulação de crime.

O tribunal considerou também, parcialmente procedente, o pedido de indemnização cível da Universidade, condenado a arguida a pagar 76222,25 euros. A mulher estava acusada de desviar 144 mil euros daquela instituição.

Segundo o Ministério Público (MP), os factos ocorreram em 2014 e 2015, envolvendo verbas de inscrições e propinas dos alunos da instituição e de consultas de Medicina Dentária feitas na clínica daquele estabelecimento de ensino, que a ex-tesoureira alegadamente desvio e simulou o roubo de parte dos 144 mil euros que não devolveu.

Presente na primeira sessão de julgamento, em abril, o antigo reitor da Universidade do Porto Sebastião Feyo de Azevedo afirmou que "teve conhecimento de que havia o desaparecimento de verbas" na ordem dos 75 a 77 mil euros através dos serviços académicos, e que, consequentemente, houve um processo de "penalização" do qual resultou a suspensão da arguida durante "seis a sete meses".

O atual diretor da faculdade, Miguel Fernando da Silva Gonçalves Pinto, afirmou, na mesma sessão, em abril, que no dia 22 de abril 2015 desapareceu de "cima da secretária da funcionária uma pasta com cerca de 77 mil euros".

"No dia do furto, dirigi-me à PSP e quando cheguei à faculdade falei com as funcionarias, que disseram que tinham desaparecido 77 mil euros", frisou.

O diretor explicou que a ex-tesoureira era responsável por receber e administrar as verbas das consultas da clínica e as propinas dos estudantes, questão que deixou de ser supervisionada pela direção em 2013, passando na altura a ser monitorizada pelos serviços partilhados da Universidade do Porto (serviços de recursos humanos, financeiros e jurídicos).