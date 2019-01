Ex-vereador julgado por subtrair 75 mil euros de cofre

Sandra Ferreira Hoje às 14:28 Facebook

O ex-vice-presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Adriano Azevedo (PSD), começa a ser julgado no dia 5, no Tribunal de Viseu, acusado de ter subtraído 75 mil euros, em notas, de um cofre guardado no sótão do edifício do Centro de Promoção Social de Carvalhais (São Pedro do Sul).

O furto foi denunciado ao Ministério Público (MP), em julho de 2016, pelo presidente desta instituição particular de solidariedade social (IPSS).

Adriano Azevedo, que também foi presidente da extinta Região de Turismo Dão Lafões, vai responder por furto qualificado.