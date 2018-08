Exigia 10 mil euros para não revelar relações sexuais

Sandra Ferreira 17 Maio 2018 às 15:13 Facebook

Um homem de 40 anos foi detido em flagrante, na região de Viseu, pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de um crime de extorsão por meio informático.

De acordo com a Diretoria do Centro da PJ, o indivíduo angariava vítimas com o pretexto de ter encontros de natureza sexual na internet e depois coagia-as a pagar dez mil euros para não publicar imagens das relações.

Ao indivíduo, a Polícia Judiciária apreendeu 1500 euros em dinheiro e documentos relacionados com o crime.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.