Expulso do país imigrante ilegal que agrediu polícia

Guineense tinha ordem de expulsão de Portugal. Cadastrado foi libertado pelo juiz de instrução criminal após agredir agente da PSP

O guineense que agrediu um agente da PSP, no interior da esquadra da rua da Palma, em Lisboa, foi expulso de Portugal pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Recorde-se que este homem, que já contava com cadastro por ofensas à integridade física e por furto, tinha sido libertado e sujeito a apresentações quinzenais na esquadra pelo juiz de instrução criminal após ter partido o nariz a um polícia de 29 anos.

Em comunicado, o SEF refere que "deteve o referido cidadão estrangeiro no âmbito de um processo de afastamento coercivo". E acrescenta que o guineense "foi, posteriormente, conduzido ao Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, onde aguardou o repatriamento com destino ao seu país de origem". A viagem foi feita ao final da última quinta-feira.

O indivíduo agora expulso tem 50 anos e permanecia ilegalmente em Portugal. Aliás, já tinha pendente uma ordem de expulsão do país, mas mesmo assim foi libertado após ter agredido, no passado domingo e em plena esquadra, o polícia que o deteve por suspeita do furto de bicicletas.