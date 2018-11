Falsa advogada e marido condenados por abandonar idosos

Joaquim Gomes Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Octogenários foram também burlados e alimentados a sopa. Angélica Freitas e João Palmeira com pena suspensa.

Uma falsa advogada e o marido foram condenados por terem convencido um casal octogenário a abandonar um lar de idosos, em Braga, e terem-lhe retirado 17 mil euros. Em seguida, os idosos foram abandonados numa casa durante três meses, tempo durante o qual eram alimentados a sopa.

Angélica Freitas - que se apresentava como advogada sem o ser - e João Palmeira foram condenados a uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão, desde que paguem, no prazo de um ano, seis mil euros às vítimas. Ambos estão ainda obrigados a indemnizar o casal em 19 mil euros.

O Tribunal de Braga deu como provado que Angélica Freitas e João Palmeira "aproveitaram-se da idade e fragilidade" das vítimas, uma das quais, o idoso, remetida a uma cadeira de rodas e a outra a sofrer da doença de Alzheimer.

O caso remonta a 2016, quando os burlões tiveram conhecimento que o casal de idosos possuía 95 mil euros numa conta bancária e ainda recebia duas pensões no valor de 920 e 465 euros.

Sopa ao almoço e jantar

Com o intuito de se apropriarem do dinheiro, convenceram o homem de 83 anos e a mulher de 81 a abandonarem o lar Patronato de Nossa Senhora da Torre, em Braga. Alegaram, na altura, que deixariam de ser bem tratados na instituição.

As vítimas acreditaram e foram para uma casa, como descreveram no julgamento, "muito fria". "Ficávamos sozinhos de manhã à noite a olhar para as paredes e a sopa ficava do meio-dia para a noite. Ao jantar, o que comíamos era sopa", acrescentaram.

As palavras dos idosos convenceram o juiz Paulo Rodrigues, que, na leitura da sentença, destacou "a sofreguidão e a ganância dos arguidos", que acusou de abandonar os idosos "sem os cuidados de higiene e sem o acompanhamento médico".