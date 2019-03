Falsários têm uma nota preferida. Sabe qual é?

Hoje às 17:19 Facebook

Quase 600 mil euros euros em notas falsas foram apreendidos, em 2018, segundo dados da Polícia Judiciária, divulgados no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2018, a que o JN teve acesso. No documento, revela-se que a nota falsa mais apreendida em Portugal é a de 50 euros e que houve um aumento de 942% nas apreensões de notas de 500 euros.

A denominação com maior número de apreensões foi a nota de 50 euro, com 3916 exemplares, um crescimento de 30% em relação ao ano de 2017. Houve uma diminuição de apreensões de notas de 20 euros (-54,6%), que ainda assim são as segundas mais falsificadas, com 3473 exemplares.

A maior subida em termos percentuais é na nota de 500 euros, com apenas 573 notas falsas apreendidas, mas representando um aumento de 942%.

Na nota de 50 euros, 1036 dizem respeito a "contrafações de origem italiana" e, nas notas de 100 euros - foram apreendidos 408 exemplares - , 71% tinha também origem neste país.

Em 2018, foram constituídos arguidas nove pessoas - seis das quais foram detidas - em processos de contrafação de notas, num total de 8.568 apreensões, com um valor total de 597.215 euros (tinham sido apreendidos 393 mil euros em 2017).

Depois das notas de euro, a unidade monetária mais apreendida é o dólar americano, com 884 notas.