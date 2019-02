Falso padre engana doente na compra de viatura

Carlos Rui Abreu Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Vítima quis vender BMW para custear operação à garganta. Foi abordada por burlão que dizia ter a seu cargo seis paróquias no concelho da Maia.

Carlos Oliveira, um fafense que está a poucos dias de ser operado à garganta e pôs à venda o seu BMW no sítio OLX, na Internet, para obter dinheiro destinado a pagar a cirurgia, foi enganado por um homem que se fez passar por padre. A vítima ficou sem dinheiro e sem carro que, entretanto, já foi penhorado por dívidas do falso sacerdote.

No passado dia 27 (domingo), Carlos, de 30 anos foi contactado por um homem que se apresentou como padre. O negócio foi feito por 4500 euros. "Disse que era padre de seis paróquias na zona da Maia. Vinha vestido como tal e eu reparei que tinha mais paramentos no carro", recordou ao JN. Carlos foi com o "padre" até um multibanco para consumar a transferência do dinheiro. "Tudo às claras" para o vendedor.