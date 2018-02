Falsos inspetores da Segurança Social roubam 10 mil euros a idosa

Salomão Rodrigues Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Dois homens, que se fizeram passar por inspetores da Segurança Social, assaltaram uma idosa, na freguesia de Souto, Feira. Recorrendo a agressão física, os indivíduos levaram as poupanças da vítima, no valor de 10 mil euros.

O caso registou-se esta sexta-feira, pelas 12.20 horas, quando os dois homens se aproximaram do portão da habitação de Maria Costa, de 71 anos. "Disseram-me que eram da Segurança social e que, para a semana, iria começar a receber um aumento na reforma", contou, ao JN, a vítima.

De acordo com Maria Costa, os suspeitos sabiam o valor da pensão da vítima e sua mãe e que o seu pai recebia apoio do centro social. "Sabiam dos pormenores e dos nomes de todos nós", constatou.

Os dois indivíduos acabaram por sair do local numa carrinha de cor preta. Ness altura, Maria da Costa dirigiu-se para um pequeno anexo junto à casa, e, passados poucos minutos, foi surpreendida com a presença dos suspeitos, que tinham estacionado a viatura a poucos metros dali e voltado ao local para entrarem na habitação da idosa.

"Um deles apertou-me o pescoço com força e disse para lhe entregar o dinheiro (...) Tive medo de morrer e tive mesmo que lhe entregar tudo o que tinha", explicou a mulher.

Já na pose de 10 mil euros, os homens, de estatura médica e na casa dos 60 anos, colocaram-se em fuga.

"Levaram as nossas economias (da família), mas pelo menos não me mataram", afirmou Maria Costa, ainda mal recomposta do susto vivido.

A GNR está a investigar o caso.