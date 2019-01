Falta fiscalização às trotinetas elétricas. Perigo para os peões

Ana Sofia Ferreira Hoje às 09:35 Facebook

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária admite perigo de invasão do espaço destinado aos peões. Multas são escassas e não abrangem estas violações à lei.

A utilização das trotinetas elétricas está cada vez mais em voga. Pelas ruas de Lisboa, onde haverá mais de mil veículos partilhados que já se tornaram uma atração turística, continuam a ver-se trotinetas estacionadas nos locais mais insólitos, frente a prédios, junto a passadeiras, ou a circular nos passeios, o que é ilegal.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) admite que, dada a "perigosidade da invasão do espaço destinado aos peões", "a fiscalização deverá ser intensificada no que concerne à adequada utilização do espaço público". Mas a verdade é que até agora as multas são escassas e não abrangem estas violações previstas no Código da Estrada (CE).

A somar a estes problemas, junta-se o facto de haver trotinetas à venda em todo o país com potências superiores ao previsto no Código da Estrada. Nas lojas há diversos modelos, alguns com potências máximas de 0,50 kW ou até mesmo de 0,70 kW, o que significa que ultrapassam o previsto na lei para uso na via pública - 0,25 kW (n.º 2 do artigo 112.º do CE).

Em dezembro passado, a ANSR emitiu uma diretiva para aclarar dúvidas, mas apenas esclareceu que não é obrigatório o uso do capacete (embora o recomende) e que é proibido circular nos passeios, a não ser que o acesso aos prédios o exija e "salvo as exceções previstas em regulamento local".

Rever código da estrada?

Para o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, José Miguel Trigoso, os veículos que excedam a potência prevista na lei não podem circular na via pública. "Se circularem, deverão ser apreendidos", afirmou ao JN, deixando claro que esta não é uma questão que exija a revisão do CE.

Já Manuel João Ramos, fundador da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M), tem opinião diferente: "o CE tem de ser profundamente revisto". Sublinha também que a Câmara de Lisboa não dá diretivas para este novo meio de transporte e "falta às entidades assumir responsabilidades".

Questionada pelo JN, a PSP insiste que as trotinetas elétricas terão "mesmo de ser equiparadas a velocípedes e não é o facto de possuírem uma potência superior à permitida a um velocípede com motor que impede este enquadramento".

Até 15 de dezembro, não tinham sido levantadas multas por condução de trotinetas com potência superior ao permitido ou por mau estacionamento. Das 75 infrações detetadas numa ação em Lisboa, a grande maioria (69) deveu-se à não utilização de capacete (entretanto anuladas após a instrução da ANSR), cinco foram por utilização de auriculares e uma por uso de telemóvel.

Onde estacionar, afinal?

Para a Lime - uma das três empresas que chegaram a Portugal em 2018 e que garantem que os seus 400 dispositivos não ultrapassam os 0,25 kW de potência -, "os critérios para estacionar corretamente são: estacionar fora de passeios, entradas de garagens e paragens de transportes públicos e, sempre que possível, em estacionamento de bicicletas e/ou locais definidos para parquear trotinetas", que têm vindo a ser colocados na cidade.

"Desde o primeiro dia que sensibilizamos os utilizadores para questões de segurança e boas práticas de condução e estacionamento", diz fonte da empresa, lembrando que "o utilizador só consegue terminar a viagem com uma fotografia da trotineta estacionada e do ambiente em volta", o que permite à empresa "avaliar se [a trotineta] está ou não bem estacionada". Mas não diz o que sucede em caso de mau estacionamento.

Ambiguidade legislativa

A "falta de políticas de fiscalização" é o grande problema para o fundador da ACA-M, que exige que se trabalhe "a ambiguidade legislativa". O JN pediu esclarecimentos à ANSR, mas não obteve resposta. Por sua vez, a Câmara de Lisboa garantiu que as fiscalizações são da responsabilidade da PSP e que Portugal tem enquadramento legal.

Testemunho

Vítima de acidente recomenda que se chame a Polícia

Nos últimos dois anos, as trotinetas provocaram pelo menos 28 acidentes em Portugal, 19 deles com vítimas, segundo revelou ao JN a PSP. Um deles foi Paulo Simão Caldas, advogado em Lisboa, que, em outubro, sofreu um acidente ao volante de uma trotineta que, aparentemente, ficou sem travões. "É uma loucura poder circular no meio da cidade com as trotinetas", diz, agora. No acidente partiu um braço, uma costela e sofreu um traumatismo craniano. Contudo, a sua maior preocupação não é processar a empresa ou qualquer outra entidade, mas sim alertar os utilizadores para que não cometam o mesmo erro que ele. "Chamem a Polícia, peçam a apreensão do aparelho para peritagem e, acima de tudo, não abandonem o local". Paulo acredita que a legislação não se adequa a este meio de transporte. "É um retrocesso nas regras da estrada".