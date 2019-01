Família agredida e sequestrada em assalto. Ladrões fugiram com três carros

Mónica Ferreira Hoje às 13:26 Facebook

Grupo armado e encapuzado agrediu empresário e fugiu com três carros topo de gama.

Uma família de Figueiras, no concelho de Lousada, foi sequestrada por assaltantes encapuzados, ao início da noite de segunda-feira. Os ladrões estavam armados, fugiram com três viaturas topo de gama e agrediram o proprietário da vivenda, que sofreu ferimentos graves.

Ao que o JN apurou, o grupo - composto por entre três a cinco elementos - abeirou-se da casa do proprietário de uma empresa de iluminação de interiores de Paços de Ferreira e pediu para falar com ele. Conseguiram assim entrar da habitação, onde também estavam a mulher, uma tia e o neto, com cerca de cinco anos. Com a arma de fogo, ameaçaram e agrediram o homem, de 59 anos. Acabaram por fugir, levando três carros topo de gama - dois Mercedes e um Volvo.

Já com os ladrões em fuga, a família pediu socorro. O homem e a tia foram assistidos no local pelos Bombeiros de Lousada, ele por ferimentos na face e ela por estar em choque. O empresário foi levado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel e, depois, para o Hospital de S. João, no Porto. A GNR esteve no local e a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Na vizinhança ninguém se apercebeu do sucedido. "Só ouvimos contar de manhã que a família tinha sido assaltada e que tinha sido muito violento", afirmou uma moradora. Na noite do assalto, que aconteceu perto das 20 horas, apenas foi vista junto à casa "uma carrinha parada". "Mas não sabemos se teve alguma coisa a ver com isso", acrescentou a vizinha.