Família de Miguel Frasquilho recebeu de "saco azul" do GES

Os pais e um irmão de Miguel Frasquilho, antigo secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do Governo de Durão Barroso e atual presidente da TAP, receberam, entre 2009 e 2011, mais de 54 mil euros da Espírito Santo Enterprise, uma empresa offshore sedeada nas Ilhas Virgens Britânicas.

A empresa, considerada pelo Ministério Público como o "saco azul" do Grupo Espírito Santo (GES), serviria, segundo adiantou o jornal "Expresso" este sábado, para "pagamentos não registados" na contabilidade do GES.

Miguel Frasquilho foi um alto quadro do Banco Espírito Santo, para onde entrou como economista, em 1998, regressando, após um interregno, para diretor da Espírito Santo Research, uma corretora do grupo. O jornal recorda que Miguel Frasquilho acumulou, entre 2003 e 2014, o emprego na corretora com o lugar de deputado pelo PSD na Assembleia da República, onde chegou a ser vice-presidente do Grupo Parlamentar do seu partido.

Frasquilho não explica tudo

"Todas as minhas remunerações, entre salários, prémios, benefícios de saúde ou outros, que eu ou os meus familiares diretos recebemos ao longo destes anos, sempre constaram das minhas declarações anuais de rendimentos que me foram entregues já preenchidas pela minha entidade patronal (BES) e que eu apresentei perante as Finanças", respondeu Miguel Frasquilho ao "Expresso", não explicando a razão pela qual os pagamentos foram efetuados aos seus familiares.

Nas transferências divulgadas pelo "Expresso", surgem três datas. Assim, Fernando Frasquilho, pai do presidente da TAP, e o irmão, Filipe, receberam, a 30 de julho de 2009, 8505 e 9005 euros, respetivamente. No dia 3 de agosto de 2010, receberam ambos a mesma quantia: 10 005 euros. No dia 5 de outubro de 2001, surge a única referência a Susete Frasquilho, mãe do antigo deputado social-democrata; recebeu 8505 euros, tanto como Filipe Frasquilho.