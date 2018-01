Familiares de idosa morta à bengalada num lar exigem 90 mil euros

TEIXEIRA CORREIA Hoje às 00:41, atualizado às 00:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois familiares de Mariana Vitória, de 86 anos, que foi morta à bengalada, durante a noite, por outra utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, deram entrada no Juízo Central Cível e Criminal do Tribunal de Beja, de uma ação judicial onde exigem uma indemnização de 90 mil euros à homicida.

Maria Bárbara Delfino, 70 anos, era companheira de quarto de Mariana Vitória e, na noite de 8 de maio de 2016, matou-a violentamente, agredindo-a várias vezes com uma bengala. O cadáver foi encontrado, na cama, numa autêntica poça de sangue. A agressora foi detida e, no passado dia 21 de março, o tribunal declarou-a "inimputável".

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui