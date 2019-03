Familiares e vítimas de despiste em rali exigem um milhão de euros

Delfim Machado Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os familiares e vítimas do acidente ocorrido no Rali Sprint de Guimarães, em 2014, têm processos em tribunal nos quais exigem quase um milhão de euros à organização, seguradoras, mecânico e pilotos.

Recentemente, começou o julgamento do processo-crime em que se sentam no banco dos réus os cinco diretores do Motor Clube de Guimarães, entidade organizadora, e o mecânico que vistoriou o Renault Clio envolvido no acidente que matou três pessoas e feriu mais sete, dois deles com gravidade.

A maior indemnização é pedida por Joaquim Maia, que perdeu a mulher e o filho quando estavam os três a assistir à prova, perto da reta da meta. O Renault Clio conduzido por Hélder Macedo despistou-se e atingiu os três, causando ferimentos fatais a Cândida Fernandes e Adriano Maia, de 48 e oito anos, respetivamente mulher e filho de Joaquim Maia. Neste caso, o pedido de indemnização ronda os 500 mil euros.