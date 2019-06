Famílias das vítimas de queda de héli em Valongo sem indemnização

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:49 Facebook

Seguros fazem depender pagamentos do fim do inquérito. INEM admite nada poder fazer.

Mais de seis meses após o fatídico acidente com o helicóptero ao serviço do INEM, na serra de Pias, em Valongo, as famílias das quatro vítimas mortais ainda não foram indemnizadas pelas seguradoras. Os pagamentos estão dependentes da conclusão dos inquéritos que estão a decorrer e para os quais não há ainda um prazo para a sua conclusão. Quer o INEM quer a Babcock, empresa britânica que opera a frota das aeronaves de emergência médica, afirmam-se impotentes para agilizar o processo.