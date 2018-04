Famílias dos mortos em pirotecnia de Lamego não receberam seguro

ALEXANDRE PANDA E EDUARDO PINTO Hoje às 00:53 Facebook

As indemnizações estão dependentes da sentença do Tribunal do Trabalho, que espera a conclusão da investigação a acidente em pirotecnia. O seguro foi reduzido meses antes da explosão.

Um ano depois da explosão na pirotecnia Egas Sequeira, em Penajóia, Lamego, ter causado a morte de oito pessoas, os familiares das vítimas ainda não receberam indemnizações do seguro de acidentes de trabalho, que tinha sido reduzido pelo dono meses antes do sinistro. O pagamento está dependente da conclusão da investigação do Ministério Público de Viseu e de uma decisão do Tribunal do Trabalho.

