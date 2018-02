Farmácia assaltada duas vezes na mesma semana fica sem 7500 euros

Hoje às 16:55 Facebook

Dois homens encapuzados assaltaram a farmácia Areias, em São João do Estoril, e roubaram cerca de mil euros em dinheiro. Foi o segundo assalto ao mesmo local no espaço de uma semana.

Um dos assaltantes usou uma chave de rodas em cruzeta para neutralizar os farmacêuticos de serviço, segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

Já na posse de cerca de mil euros, os dois assaltantes colocaram-se em fuga num automóvel, marca Seat Leon, com o qual vieram pouco depois a despistar-se na Parede.

Os dois homens abandonaram o veículo e terão continuado a fuga apeada para parte incerta. O automóvel foi resgatado pela PSP e removido, para inspeção judiciária, para o parque da Esquadra de Parede.

Há uma semana, três desconhecidos assaltaram a mesma farmácia e roubaram cerca de 6500 euros, adianta, o jornal digital Cascais24.

Os assaltantes, um deles armado com uma faca, exigiram a entrega de todo o dinheiro existente - dois mil euros que estavam nas caixas e 4500 guardados no cofre do escritório.