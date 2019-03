Fazem buraco na parede para fugir da cadeia à hora do F.C. Porto-Benfica

Ivo Neto Hoje às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Os guardas prisionais da cadeia de Castelo Branco impediram, no sábado, a fuga de um grupo de prisioneiros, que estaria prevista para a hora do clássico.

O sinal de alerta foi dado depois de os guardas daquele estabelecimento prisional terem detetado um buraco numa parede de uma sela onde estão dez reclusos. "Os guardas prisionais descobriram o buraco na parede e agiram de imediato, impedindo uma eventual fuga", disse, ao JN, Júlio Rebelo, do Sindicato Independente da Guarda Prisional.

A fuga, de acordo com a mesma fonte, estaria prevista para a hora do jogo entre o F.C. Porto e o Benfica, no sábado, que começou às 20.30 horas.

Dois dos reclusos que terão participado no plano de fuga foram transferidos para o estabelecimento prisional de Monsanto.