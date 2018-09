Férias "à grande e à francesa" com notas falsas de 50 euros

Óscar Queirós 03 Junho 2018 às 00:17 Facebook

Três franceses, um de origem lusa, vieram de Marselha ao Norte de Portugal passar quatro dias de férias pagando todas as despesas com notas falsas de 50 euros e recebendo o troco em dinheiro verdadeiro.

As autoridades não conseguiram apurar o total de moeda falsa assim colocada a circular, mas as despesas foram avultadas. Foi em janeiro de 2015, mas só agora o processo chegou às Varas Criminais do Porto onde vão ser julgados, a par de dois amigos portugueses que participaram nestas férias "à grande e à francesa".

