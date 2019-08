Ferido por esfaqueamento numa rixa em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 14:25 Facebook

Um homem de 32 anos ficou ferido na sequência de um esfaqueamento, na sexta-feira à tarde, após uma rixa entre dois grupos no centro de Setúbal, perto do Hospital de S. Bernardo.

As agressões ocorreram perto das 14 horas e a vítima acabou por sofrer uma facada na zona do abdómen, perto do pulmão. Os bombeiros acorreram ao local e levaram a vítima para o Hospital de S. Bernardo, onde entrou pelo próprio pé e foi submetido a vários exames.

Ao que foi possível apurar, a vítima encontrava-se com um grupo de amigos quando outro grupo os confrontou, tendo sido aí que começaram as agressões. Até ao momento, não foi possível perceber junto da PSP se há detidos.