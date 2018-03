Fez-se passar por amigo do padre para tentar burlar idosa

Idalina Casal Hoje às 12:35 Facebook

A GNR deteve, na quinta-feira, um homem por tentar burlar uma idosa em Ponte de Lima.

De acordo com a GNR, o suspeito, de 48 anos, "terá abordado uma idosa de 83 anos, quando estava na sua residência, dizendo ser amigo do padre da paróquia local, no intuito de ganhar a sua confiança, tentando vender-lhe pendentes dourados de bijuteria, de valor muito reduzido, como se fossem peças em ouro, solicitando à idosa elevadas quantias".

Quando a mulher se apercebeu que estava a ser alvo de uma tentativa de burla, gritou por ajuda a um vizinho e o burlão pôs-se em fuga. A GNR acabaria por apanhar o suspeito ao localizar o carro dele num parque de estacionamento de uma superfície comercial, detendo-o de seguida no interior das instalações comerciais e apreendendo artigos usados na tentativa de burla, nomeadamente, 21 fios, 12 pendentes e dois brincos.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

A ação policial foi desencadeada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Arcos de Valdevez e contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública.