Juiz põe mulher a morar a 10 metros do agressor

MARISA RODRIGUES Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Ganhou coragem para denunciar o marido depois de quarenta anos de maus-tratos.

O homem também não poupava a filha e as netas, agredidas com paus, varas e vassouras e ameaçadas de morte. Mas a queixa de nada valeu à mulher, de 76 anos. O suspeito foi detido, ontem, pela GNR, mas o tribunal decidiu deixá-lo em liberdade e determinou que a vítima fosse viver com a filha, a escassos dez metros da casa do agressor.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui