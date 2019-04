Ficou sem o Ferrari que pôs à venda na Internet

Alexandre Panda Hoje às 08:30 Facebook

Pôs à venda um Ferrari no OLX, por 55 mil euros, sem nunca imaginar que um indivíduo iria burlá-lo ao depositar na sua conta um simples cheque furtado, permitindo que, durante algumas horas, o dinheiro aparecesse no saldo contabilístico bancário.

O indivíduo - atualmente em parte incerta - começa nas próximas semanas a ser julgado no Tribunal do Porto, com dois cúmplices, que adotaram o mesmo esquema com dois BMW, um Audi A6 e um Mini Countryman.

Paulo Amaral, residente em Arouca, gosta de carros clássicos. Foi por isso que comprou um Ferrari Testarosa em mau estado e renovou-o. Em junho de 2014, quis desfazer-se da viatura e pôs um anúncio no sítio OLX. Apareceu-lhe Marcos R., hoje com 35 anos, natural de Gondomar.