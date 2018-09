Filha e genro mataram professora dada como desaparecida no Montijo

Hoje às 11:53 Facebook

Twitter

A professora do Montijo dada como desaparecida foi encontrada morta, quinta-feira à noite. Filha, que deu o alerta, e marido, detidos por suspeita de drogarem e queimarem a mulher.

O corpo de Amélia Fialho, uma professora do Montijo dada como desaparecida, foi encontrado completamente carbonizado na quinta-feira à noite, num local ermo da zona de Pegões, em Setúbal. O corpo foi encontrado por casualidade, no terreno que ardeu na sequência do crime.

"A investigação teve início numa participação do suposto desaparecimento de uma mulher, com 59 anos de idade, no passado dia 1 do corrente, elaborada pela PSP do Montijo, na sequência de uma comunicação da filha", explicou a PJ.

A filha da vítima, identificada como Diana, de 23 anos, tinha feito um apelo nas redes sociais a pedir ajuda para encontrar a mãe, alegando que esta teria saído de casa no sábado, à hora de jantar, não mais sendo vista. O desaparecimento foi comunicado à PSP na segunda-feira, dia 3.

"Diligências realizadas por esta Polícia, desde a passada quarta-feira, permitiram indiciar que, na realidade, os ora detidos, filha e genro da pessoa desaparecida, que com ela coabitavam, na sequência de inúmeras desavenças, delinearam um plano, executado conjuntamente, para lhe tirar a vida", esclarece a Polícia Judiciária, em comunicado.

"Assim, no passado dia 1 do corrente, pela hora do jantar, usando fármacos, colocaram-na na impossibilidade de resistir, agrediram-na violentamente no crânio com um objeto contundente, colocaram-na na bagageira de uma viatura", adianta a PJ, explicando que o crime terá ocorrido na sequência de desavenças familiares recorrentes com a vítima.

Os detidos, de 23 e 27 anos, vão ser presentes a tribunal, para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.