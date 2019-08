Filho de polícia faz assalto armado após exame na Faculdade

Alexandre Panda Hoje às 13:25 Facebook

Acabou um exame da licenciatura em Educação Física e Desporto no final da manhã e foi ter com dois cúmplices a Lousada, onde o trio assaltou uma carrinha de transporte de valores que ia carregar mais de 76 mil euros numa caixa multibanco.

O indivíduo, hoje com 29 anos, filho de um agente da PSP, fazia parte de um grupo de nove especialistas em roubos durante carregamentos de ATM e furtos de carros, com alta tecnologia. O gangue, que terá lucrado cerca de meio milhão de euros em três anos, foi desmantelado pela PJ em julho do ano passado e começa no próximo mês a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto.

Ricardo F., atualmente em prisão domiciliária, tinha uma vida dupla. Era estudante universitário com uma vida aparentemente normal, mas também assaltante à mão armada. Esta segunda atividade dava-lhe dinheiro para fazer viagens de luxo pelo mundo inteiro e ser dono de uma dúzia de veículos.

