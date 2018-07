Filho toxicodependente mata pais à facada em casa

Rogério Matos 27 Abril 2018 às 15:00 Facebook

Um homem, com cerca de 30 anos, matou os pais à facada, em casa, no Barreiro, distrito de Setúbal.

A confirmação foi avançada por fonte da PSP, que recebeu o alerta às 13.35 horas, para um prédio da Avenida do Movimento das Forças Armadas, Alto do Seixalinho, Barreiro, onde as vítimas moravam há cerca de dois anos.

Ao contrário da informação que tinha sido avançado inicialmente, segundo a qual o homicídio teria ocorrido no início da semana, o casal terá sido assassinado entre quinta-feira e hoje. Os corpos das vítimas, de cerca de 70 anos, foram encontrados quando o outro filho, irmão do alegado homicida, entrou em casa.

Segundo apurou o JN, o suspeito dos crimes terá um historial de toxicodependência e é conhecido pelos populares pela relação conflituosa que mantinha com os pais, que sofreriam maus tratos.

O indivíduo, que também apresentava alguns ferimentos, foi acompanhado ao hospital do Barreiro por elementos da PSP.