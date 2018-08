Filhos de adepto do Benfica com trauma por agressão de polícia

ALEXANDRA LOPES 02 Maio 2018 às 14:33 Facebook

Twitter

Madalena Sá, ex-mulher de José Magalhães, adepto do Benfica agredido há cerca de três anos no final de um jogo, em Guimarães, entre o Vitória local e o clube da Luz, contou segunda-feira em tribunal que "ainda são visíveis" as "marcas" do episódio violento nos filhos, à data com 9 e 14 anos.

Os menores, filhos de José e Madalena, assistiram às agressões ao pai e ao avô, pelas quais Filipe Silva, subcomissário da PSP, está a ser julgado no Tribunal de Guimarães. Ontem, num depoimento emocionado, a mãe disse ao coletivo de juízes que os filhos ficaram "diferentes" depois do episódio, nomeadamente o mais novo, que "nem sempre tem vontade de ir à escola". O mais velho sempre foi aluno de "excelência", o que deixou de acontecer. "Está a recuperar", afirmou.

Madalena contou ainda que na noite em que tudo aconteceu, após o pai e filhos chegarem a casa, as duas crianças começaram a chorar "copiosamente". A família alterou por completo as rotinas durante "no mínimo um mês" devido ao incidente.

Na sessão de ontem, foram ainda ouvidos dois adeptos e agentes da PSP. Dois dos polícias entraram em contradição quanto ao posicionamento do subcomissário na altura do incidente, pelo que João Nabais, advogado de José Magalhães pediu uma acareação. A juíza indeferiu, justificando não haver "contradição relevante". O julgamento continua na próxima segunda-feira.