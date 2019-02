Fingiam falar com familiar morto para sacar dinheiro a vítima

JN Hoje às 11:29 Facebook

Suspeitos de burla controlavam vida de vítima em estado frágil para conseguirem apropriar-se de "todo o seu património".

A Polícia Judiciária identificou e deteve uma mulher e dois homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 69 anos, por terem recebido milhares de euros em dinheiro de uma vítima em estado "frágil e emocionalmente deprimida", por prática de "supostas atividades esotéricas, cartomancia e espiritismo, entre outras".

A investigação apelidada de "Vozes do Além" incidiu sobre factos relativos a uma situação que decorreu nos últimos anos, tendo a vitima entregado aos suspeitos montantes pecuniários que, no seu conjunto, totalizaram cerca de 100 mil euros.

Aproveitando-se da fragilidade da vítima, que perdeu um membro da família que lhe era muito próximo, os suspeitos alegaram que conseguiam falar com o espírito desse familiar, para depois controlar toda a sua vida.

O objetivo seria a apropriação "de todo o seu património", revela um comunicado que revela os contornos do caso investigado pela diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ. As entregas em dinheiro atingiram os 10 mil euros de uma vez só, revela ainda aquela força policial.

Para terem o controlo total dos movimentos da vítima, e impedi-la de ser alertada pelos familiares ou amigos, os suspeitos "convenceram-na de que apenas se devia relacionar com eles, passando a acompanhá-la e a conduzi-la" no carro de um deles, cobrando quantias avultadas pelo transporte e pela manutenção da viatura de que era o único proprietário.

A investigação da Polícia Judiciária evitou que os detidos se viessem a apropriar, igualmente, de todo o património da vítima, incluindo o imobiliário.

Além da detenção dos três suspeitos, foram realizadas, também, três buscas, das quais resultou a apreensão de diversa documentação e de outros objetos relacionados com o crime.

Os três detidos, indiciados por burla qualificada, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual serão aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.