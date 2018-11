Fisco obrigado a devolver um milhão a comerciantes do Porto

Nuno Miguel Maia Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Em 2001, a construção do centro comercial nas imediações do Estádio do Dragão, no Porto, no âmbito do Plano de Pormenor das Antas, chegou a ser travada por causa da oposição da Associação dos Comerciantes do Porto (ACP).

Num acordo patrocinado pelo então autarca Rui Rio, o empresário Américo Amorim chegou a entregar cinco milhões de euros aos comerciantes, para compensar a não oposição ao projeto. Na altura, o Fisco exigiu 911 mil euros de IVA, mas o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto veio declarar ilegal tal cobrança.

Incluindo juros, a Autoridade Tributária está agora obrigada a devolver mais de um milhão de euros à Comércio Vivo - Gabinete de Apoio ao Comércio, associação criada pela ACP para gerir aquela verba destinada à "promoção e divulgação de iniciativas para a revitalização, desenvolvimento e expansão do comércio portuense" e quem as Finanças, entre 2005 e 2006, exigiram o IVA.

Em 2009, a associação Comércio Vivo impugnou em tribunal a liquidação daquele imposto, argumentando, essencialmente, duas ilegalidades: quem recebeu os cinco milhões foi a ACP e não a associação Comércio Vivo e, por outro lado, aquela verba não constituiu uma "prestação de serviço".

O Fisco alegava que a desistência, pela ACP, das reclamações apresentadas junto da Câmara do Porto relativamente ao Plano de Pormenor das Antas consistia uma "obrigação de não fazer ou tolerar um ato ou uma situação", enquadrável no conceito de prestação de serviço, o que mereceu a discordância dos comerciantes.

Finanças não recorrem

Agora, o Tribunal veio dar razão aos comerciantes, anulando a liquidação de imposto, com o argumento de que a entidade a quem deveria ter sido exigido o IVA era a ACP e não a associação Comércio Vivo.

"A associação Comércio Vivo não teve qualquer intervenção no processo conducente à atribuição daquela verba. Houve um claro aproveitamento da Autoridade Tributária na cobrança de impostos à custa de uma indemnização que deveria reverter integralmente a favor dos comerciantes. Esta prática recorrente penaliza todos os contribuintes porque vai obrigar a quantia de 911 mil euros mais os juros indemnizatórios, que são pagos por todos nós", explicou ao JN Pedro Marinho Falcão, advogado da Comércio Vivo neste caso, pendente desde 2009 no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

A Autoridade Tributária não recorreu. O que significa que a decisão é definitiva e que, dentro de muito em breve, terá de reembolsar a associação Comércio Vivo em cerca de 1,1 milhões de euros.