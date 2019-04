Fisco pediu a Rui Pinto informações sobre negócios de Jorge Mendes

Alexandre Panda com Nuno Miguel Maia Hoje às 08:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando Rui Pinto ainda estava em prisão domiciliária em Budapeste, na Hungria, a Autoridade Tributária (AT) tentou estabelecer uma colaboração com o alegado pirata informático.

Queria saber se Rui Pinto tem informações sobre sociedades com sedes em paraísos fiscais ou sobre transferências bancárias em nome de testas de ferro que possam ser úteis para uma investigação em curso envolvendo o mundo do futebol. Um dos alvos é o agente de futebolistas Jorge Mendes, cuja empresa frisa ao JN não ter qualquer problema com o Fisco.