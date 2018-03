R.P. Hoje às 15:49 Facebook

Duas viaturas arderam, na madrugada desta quarta-feira, em Valongo. Ambas (um Porsche e um Range Rover) pertencem ao mesmo proprietário, que não encontra explicações para o sucedido.

O alerta foi dado, cerca da 1 hora, para a rua do Outeiro do Linho. Os veículos encontravam-se separados por cerca de 20 metros e o fogo foi posto, em ambos os casos, junto da roda da frente do lado direito.

No local estiveram os bombeiros de Valongo e a PSP, que alertou a Polícia Judiciária.