Foragido da cadeia recapturado em Cascais após roubo de mala com 5 mil euros

Um homem, de 41 anos, que estava foragido da cadeia de Pinheiro da Cruz , em Grândola, desde março último, foi recapturado na segunda-feira, à tarde, no bairro da Torre, em Cascais, por agentes da PSP, depois de ter roubado, por esticão, uma mala com 5 mil euros à dona de um lar de idosos.

O dinheiro destinava-se ao pagamento de salários no lar e depois do roubo, o homem fugiu a pé, dirigindo-se para o vizinho bairro da Torre, onde, de resto, estaria refugiado desde que, em março, gozara de uma saída precária da cadeia de Pinheiro da Cruz e nunca mais regressara.

Com equipas da Esquadra de Investigação Criminal e da Esquadra de Cascais no terreno, acabaria por vir a ser avistado, mas tentou escapar, pelo que houve necessidade de iniciar uma perseguição, acabando, no entanto, por ser intercetado.

Contudo, segundo fonte da PSP, citada pelo jornal online "Cascais24", dezenas de pessoas ter-se-ão concentrado no bairro da Torre, numa alegada tentativa de dificultar o trabalho da polícia na interceção e detenção do foragido, o que obrigou à intervenção de reforços policiais.

Ao ser intercetado e alvo de uma revista sumária, na posse do foragido apenas foram encontrados 1085 euros do produto do roubo por esticão protagonizado momentos antes, admitindo-se que, na fuga, tenha ​​​​​​​entregue o restante dinheiro a algum cúmplice.