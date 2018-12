Formação na GNR é ministrada por "jovens imaturos"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:12 Facebook

Associação de Sargentos desmente comandante da GNR e garante que modelo de instrução está obsoleto e contribuiu para o caso "Red Man".

As ações de formação dos militares da GNR são lideradas por "um jovem imaturo, sem qualquer experiência de vida e sem conhecimentos técnicos bastantes" para a função. A garantia é dada pela Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) - e corroborada pela Associação dos Profissionais da Guarda - que desmente, deste modo, o responsável máximo da GNR.

Após as agressões a 10 formandos durante um curso de utilização de bastão extensível, o comandante-geral da GNR, tenente-general Luís Miguel, considerou "adequado" o modelo de formação em vigor. E contraria ainda a posição assumida, ao JN, pela Guarda: "Os formadores que lecionam os cursos na GNR são oficiais e sargentos, que reúnem as devidas competências técnico-profissionais e pedagógicas".

Depois do episódio, "muito grave", ocorrido no Centro de Formação da GNR de Portalegre, a ANSG garante que "os militares da Guarda que são nomeados comandantes de pelotão/turma [de militares em formação] são alferes" com "uma média de 23 anos e menos de um ano de serviço na GNR". "São nomeados, grande parte das vezes, contra a sua vontade e colocados por imposição a dar formação", acrescenta José Lopes, presidente da associação.

Para a ANSG, foi esta falta de "experiência do terreno" e de "experiência de vida" que terá levado o formador a atacar o instruendo da forma que o vídeo publicado pelo JN demonstrou. "A ANSG, além de não vislumbrar naqueles dois longos dois minutos uma única técnica ou doutrina aplicada pelo formador oficial que envergou o papel de "Red Man", constata que o formador ao terminar o exercício [demonstra] (in)consciência de ter feito tudo bem, logo estamos perante um crime de omissão de se fazer o que é suposto fazer-se, que seria dar formação", defende o dirigente.

A ANSG conclui que "na Guarda não ensina quem tem conhecimento e formação, ensina quem tem um determinado posto". Isto apesar de existirem sargentos e guardas "com longa experiência, qualificações e habilitações" que são afastados da formação. "Explicação para isto: não são oficiais".

A ANSG alerta, de igual modo, para "o estado de obsolescência da formação destinada a sargentos e guardas, que estará na origem de novos casos como os de Portalegre. "É uma questão de tempo", refere José Lopes.

Reação

Comando salienta normalização de procedimentos

Confrontada com várias questões, a GNR diz que os formadores são "graduados colocados na Escola da Guarda" ou "provenientes de outras unidades, consoante as necessidades formativas e a área de especialização". "Os oficiais e sargentos frequentam uma formação prévia, designada Escola Preparatória de Quadros, com a duração de duas semanas, a qual se destina a normalizar procedimentos e a harmonizar o processo curricular".