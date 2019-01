Fotografava e arrendava casas que não eram dela

Reis Pinto Hoje às 21:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Burlona fez pelo menos 35 vítimas, no Porto, Lisboa e Setúbal. Anunciava os imóveis em sites, recebia dinheiro das cauções e fazia chaves falsas.

Uma mulher de 25 anos, residente em Setúbal, arrendava apartamentos, alguns de alojamento local, fotografava-os e colocava-os em plataformas de comércio online, anunciando-os como se fossem seus. Para os interessados forjava contratos de arrendamento, recebia a caução, normalmente em dinheiro, mas também por transferência bancária, fazia uma chave falsa e entregava tudo aos potenciais clientes.

Tudo terminou na quarta-feira, num café da zona da partidas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, quando a mulher foi detida pela PSP.

Uma cliente desconfiou quando começou a ler comentários desfavoráveis nas redes sociais e alertou a PSP para o negócio que se preparava. Juntos delinearam um plano e a Polícia montou um discreto sistema de vigilância no interior do aeroporto, que passou despercebido à burlona, atualmente a viver no Porto com o companheiro.

Mais 35 vítimas

Após a falsa vendedora ter entregue os documentos fictícios do arrendamento e a chave falsa, e ter recebido o dinheiro da caução, os agentes à civil entraram em ação, detendo-a.

Os polícias dirigiram-se então a um hotel do Porto, onde o companheiro, de 27 anos, se encontrava hospedado, apreendendo um computador portátil, dois telemóveis, 990 euros e diversos documentos, indiciando que a mulher tencionava enganar mais pessoas. O homem foi constituído arguido.

A Polícia efetuou depois algumas diligências, apurando que já existem 35 situações semelhantes participadas às autoridades em diversos pontos do país.

O levantamento efetuado permitiu saber que existem vítimas em Setúbal, onde o casal oficialmente reside, no Porto e em Lisboa, mas não está posta de parte a hipótese de surgirem mais casos, pois tudo indica que o casal, desempregado, fazia das burlas o seu modo de vida.

CONSELHOS

Preços baixos

Desconfie de anúncios em que os preços são claramente abaixo do valor de mercado, ainda que tal preço tenha por base, alegadamente, um motivo válido.

Fale ao condomínio

Solicite referências ao condomínio, comerciantes locais ou moradores do edifício. Desconfie de anunciantes que indiquem apenas contactos de telemóvel ou email.

Procure na Internet

Pesquise os dados do imóvel na Internet (morada, designação do condomínio, dados e contactos do anunciante), pois poderá haver referências a burlas anteriores, especialmente em fóruns ou blogues temáticos.

Empresa licenciada

Peça dados adicionais, tais como fotos de interiores. Caso o anúncio mencione uma empresa, deverá verificar se ela está licenciada pelo Instituto da Construção e do Imobiliário.