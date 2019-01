Francisco J. Marques: "Jamais o F. C. Porto pagaria para isso"

JN Ontem às 23:16 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta quinta-feira, Francisco J. Marques reagiu à detenção de Rui Pinto e salientou que o F. C. Porto nada tem a ver com o hacker.

"Nós não sabemos se o Rui Pinto é o hacker dos famosos emails do Benfica. O Benfica começou a insinuar isso há algum tempo, desde as primeiras notícias que ligavam o Rui Pinto aos emails. Ontem, a detenção acelerou isso e hoje foi absolutamente claro. Não temos a certeza de nada. Agora sabe-se que o mandado de detenção tem a ver com o Football Leaks. Não sabemos se os emails do Benfica foram hackeados pelo Rui Pinto", começou por dizer o diretor de comunicação do F. C. Porto, salientando que o clube azul e branco não tem qualquer ligação com o suspeito.

" O F. C. Porto nada tem a ver com isto. Eu recebi os emails. Recebi um email com uma célebre cartilha, em março ou abril de há dois anos, a dizer 'veja isto, veja se lhe interessa'. Recebi os emails em grande quantidade, fizemos a divulgação conhecida ao abrigo do serviço público. Era importante que os portugueses soubessem o que se passava no futebol português. Havia correspondência que o interesse público poderia justificar que fosse divulgada, dissemos que o Benfica tinha na sua posse dados de árbitros de futebol, mas nunca fizemos essa divulgação, de imagens, de fotografias, nunca quebrámos o direito à privacidade de pessoas que nada tinham a ver com o caso. Disponibilizámos todo o material que fomos recebendo à PJ. Foram três ou quatro entregas. Não sabemos quem é a pessoa que nos fez chegar o material, nem pagámos. Aliás, nunca pagaríamos. Depois fomos contactados para nos oferecerem serviços a troco de dinheiro. Jamais o F. C. Porto pagaria para isso. Seja o Rui Pinto ou não, o F. C. Porto não fez qualquer pagamento, fizemos divulgações de algo muito grave, e foi à custa disso que se desencadeou uma série de coisas. Este gigantesco caso tem de contribuir para uma limpeza do futebol português. O F. C. Porto nada tem a ver com isto", concluiu.