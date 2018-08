Fraude fiscal milionária com venda de sapatos

Alexandre Panda e Nuno Miguel Maia 05 Maio 2018 às 00:30 Facebook

A Inspeção Tributária efetuou um raide de buscas e apreensões a estabelecimentos do grupo de sapatarias Teresinha, um dos mais antigos e conhecidos do país, por suspeitas de uma fraude fiscal milionária e branqueamento de capitais.

No total foram 17 buscas efetuadas por elementos da Direção de Finanças do Porto, com apoio da PSP. Cinco pessoas foram constituídas arguidas.

