Tentou fugir da cadeia de Monsanto mas caiu do muro

Argentino escala muro sem vigilância em Monsanto mas sofre queda

Um recluso argentino tentou evadir-se ontem da prisão de "alta segurança" de Monsanto, escalando o muro do seu pátio principal com a ajuda de dois colegas e uma corda, feita de roupa interior e plásticos, com um gancho metálico na ponta. Sem guardas nas torres de vigia nem na cobertura do edifício, o caso só foi detetado quando o recluso já caíra do muro e estava estatelado no pátio, ferido e a sangrar.

