Fugitivo à GNR prefere a prisão a pagar multa

Salomão Rodrigues Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 25 anos foi detido pela GNR de Castelo de Paiva, este sábado de manhã, após perseguição por não ter respeitado uma ordem de paragem.

O indivíduo, sobre o qual pendia uma ordem de detenção, estava alcoolizado e seguia numa viatura que não tinha inspeção nem seguro obrigatório. Além disso, o homem tinha sido condenado a uma multa de cerca de 500 euros, que não pagou. Em vez disso, preferiu ir para a cadeia cumprir a pena de prisão subsidiária.

Pelas 10 horas, o carro foi visto no centro de Castelo de Paiva, com dois indivíduos no interior. De acordo com testemunha no local, a patrulha tentou abordar o condutor para o identificar, mas este, ao aperceber-se da chegada dos militares, colocou-se de imediato em fuga, não respeitando a ordem de paragem recebida.

Iniciou-se uma perseguição ao carro em fuga que veio a terminar após cerca de um quilómetro, quando uma outra patrulha da GNR bloqueou a passagem ao veículo ligeiro.