Fugitivo finlandês capturado em França graças a denúncia online

Um dos fugitivos mais procurados da Finlândia foi preso em Paris graças a pista fornecida anonimamente através do site EU Most Wanted (www.eumostwanted.eu), da Europol.

O suspeito era um dos visados nos cartões eletrónicos enviados, no verão passado, a milhares de pessoas em toda a Europa. Neles a Policia finlandesa pedia ao criminoso para se entregar e apelava à participação popular.

Depois de receber a pista através do site "Mais Procurado", a Polícia finlandesa em colaboração com as autoridades francesas conseguiram prender o indivíduo, que era procurado por fraude e falsificação, no passado dia 2, em Paris.

A Europol sublinha que "esta prisão é mais um exemplo da ajuda vital que o público em geral pode oferecer à aplicação da lei na captura desses fugitivos".

"Desde o lançamento do site da UE, há pouco mais de dois anos, 44 fugitivos foram capturados, dos quais pelo menos 16 graças a uma dica recebida do público", concluiu a EuRopol..