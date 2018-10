Fugitivos do TIC: Ajudados por uma namorada e traídos por outra

Alexandre Panda e Óscar Queirós Hoje às 09:17 Facebook

Presos em operação-relâmpago pela PSP no parque de campismo de Medas, Gondomar. Namorada ajudou Polícia para evitar mortes.

Os três homens que, na quinta-feira, fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto estavam escondidos num parque de campismo de Gondomar, à espera da melhor ocasião para fugir do país. Seguindo uma pista fornecida pela namorada de um deles, que temia pela vida do companheiro, a PSP localizou-os. Numa operação-relâmpago foram presos sem oferecer resistência e os agentes encontraram 45 mil euros na caravana que lhes servia de refúgio desde a madrugada de sexta-feira. Já estão na cadeia, para onde o juiz de instrução os havia mandado por suspeita de mais de 30 assaltos violentos a idosos, a quem roubaram valores próximos do milhão de euros.

Os gémeos Fernando e Emanuel Santos (35 anos), mais o sobrinho Hugo (25 anos), conhecido por "Shevchenko", estiveram fugidos exatamente 24 horas. Encarada como "questão de honra" pela PSP, a sua rápida captura sossegou as hostes policiais que atribuíam a "uma distração" de um colega a inédita fuga do edifício do TIC do Porto.

A operação que permitiu capturar os fugitivos foi preparada durante horas e "com o máximo cuidado", já que, sabendo-os num parque de campismo (vigiado desde a madrugada e cercado ao princípio da tarde "com total discrição") onde várias pessoas residem todo o ano, além dos campistas sazonais, importava salvaguardar a segurança dos residentes.

Correu tudo bem. Afastadas, sem que os suspeitos desconfiassem, as pessoas mais próximas da caravana onde o trio se escondia, a PSP não lhes deu a mínima hipótese. "Foi demasiado rápido", disse quem viu. "De repente, estavam três homens no chão, completamente imobilizados".

Nas buscas que se seguiram à caravana, a PSP encontrou, além de roupas já em malas, um "pacote" com 45 mil euros, em notas de 500. Era o sinal da iminência da fuga para o estrangeiro, pensa-se que para França, onde Fernando estivera nos últimos anos, para escapar à pena de nove anos a que foi condenado em Portugal.

Compra de telemóveis foi "fatal"

Tal como noticiou na sexta-feira o JN, terá sido a namorada de um dos fugitivos - entretanto constituída arguida - quem se apropriou das chaves das celas e as entregou, aproveitando a autorização do agente da PSP para se "despedir". Galgaram rapidamente dois andares de escadas e não hesitaram em saltar pela janela do segundo andar para o primeiro e depois para a Rua de Gonçalo Cristóvão. Sabia-se que aí tinham apanhado um táxi, mas o percurso que fizeram a seguir só ontem foi conhecido.

A namorada de outro dos fugitivos, temendo que ele "pudesse morrer" num provável confronto com a PSP, indicou o Maia Shopping, em Ermesinde, como local onde os suspeitos estiveram a seguir à fuga. Tinham pedido ao taxista que os conduzisse ao shopping, mas pelo caminho mandaram-no parar. Um dos irmãos saiu do carro e foi buscar dinheiro (os 45 mil euros encontrados mais tarde na caravana). Chegados ao centro comercial, pagaram o frete e desapareceram. A intenção foi comprar telemóveis, sem saberem que tal compra determinaria o rápido fim da fuga.

Seguindo as indicações da namorada, a PSP foi ao local e, pelas câmaras do centro comercial, viu os indivíduos a entrar na loja de telemóveis. Recolheram elementos dos aparelhos vendidos aos foragidos. Ainda a noite não tinha acabado e os suspeitos já tinham os telemóveis sob escuta. Foi só seguir-lhes o rasto.

No parque de campismo de Medas, o ataque que culminou a investigação da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto e a gigantesca caça ao homem foi rápido e eficiente, não dando quaisquer hipóteses de reação aos fugitivos, que já estão na cadeia de Custoias.

A PSP ainda não terá concluído a operação.