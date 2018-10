Apanhados: Fugitivos do tribunal no Porto detidos em parque de campismo

Alexandre Panda, António Soares, Óscar Queirós e Reis Pinto Hoje às 18:10 Facebook

Os três detidos que, na quinta-feira à tarde, fugiram por uma janela do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, depois de o juiz de instrução lhes ter decretado prisão preventiva, foram encontrados esta sexta-feira.

Informações dadas por populares levaram as autoridades ao paradeiro dos irmãos Manuel Santos e Fernando Santos, de 34 anos, e de "Shevchenko", de 20. Os indivíduos, suspeitos de assaltos a 30 idosos, alguns com violência, foram encontrados no Parque de Campismo de Medas, em Gondomar, sabe o JN.

Na quinta-feira, minutos depois de terem ouvido o magistrado decretar-lhes prisão preventiva, os três detidos foram conduzidos às celas do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) onde aguardavam uma carrinha celular para serem transportados para Custóias. Sem ninguém se aperceber, os indivíduos apoderaram-se das chaves da cela e, com a ajuda da namorada de um deles, fugiram do edifício do tribunal por uma janela do segundo andar. Já no exterior, apanharam um táxi.

A PSP colocou de imediato em marcha uma operação nas ruas do Porto, para tentar capturar os homens, considerados "perigosos e potencialmente armados", escreveu aquela força de segurança em comunicado.

"Na sequência da fuga, para além do acionamento dos protocolos de atuação pela PSP para este tipo de incidentes, foi assegurada a difusão imediata pelas demais Forças e Serviços de Segurança (FSS), Centros de Cooperação e Policial e Aduaneira (CCPA) e Sistema de Segurança Interna (SSI)", lê-se na nota.