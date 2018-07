Funcionária de escola desvia 50 mil euros

Alexandre Panda 27 Abril 2018 às 20:24 Facebook

A Polícia Judiciária de Faro deteve uma funcionária do agrupamento de escolas de Barrancos, no Alentejo, suspeita de ter desviado pelo menos 50 mil euros das contas do estabelecimento de ensino.

A mulher, de 55 anos, terá conseguido falsificar cheques destinados a fornecedores, além de ter efetuado transferências bancárias para a sua conta pessoal e do seu namorado, desde 2012.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, em muitos casos, a mulher rasurava o nome do beneficiário dos cheques destinados a pagar fornecedores e colocava o nome dela. Depois era depositado numa conta titulada por ela. Também aproveitava o acesso à conta bancária do agrupamento para realizar as transferências para a conta pessoal.

"A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas, no posto policial da residência e suspensão de funções", precisa a PJ em comunicado.