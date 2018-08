Funcionária suspeita de desviar 300 mil euros de escola em Ponta Delgada

10 Maio 2018 às 14:27 Facebook

A Polícia Judiciária deteve uma funcionária de uma escola secundária do concelho de Ponta Delgada, nos Açores, suspeita de desviar para seu proveito mais de 300 mil euros, foi hoje anunciado.

A PJ esclareceu num comunicado que a mulher, de 51 anos, "aproveitou-se das suas funções profissionais" e, "através de indevidas operações de tesouraria, foi, ao longo dos últimos anos, descaminhando verbas em proveito próprio" que estavam destinadas "a pagamentos de fornecedores e prestações sociais".

Segundo a PJ, estima-se que o valor "possa ascender a mais de 300 mil euros".

Além da detenção da funcionária foram ainda constituídos dois arguidos, indicou a PJ, acrescentando que se tratam de familiares da mulher "titulares de contas bancárias para onde foram efetuadas transferências de dinheiro com origem naquela atividade ilícita".

A PJ referiu ainda que deteve a mulher "em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Ponta Delgada, pela presumível prática dos crimes de peculato na forma continuada e de falsificação de documento".

No decurso da investigação e no âmbito da busca domiciliária efetuada "foi possível detetar a apreender elementos com interesse probatório", indicou a Polícia Judiciária.