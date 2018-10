Funcionário do Sporting em prisão preventiva por agressões em Alcochete

Rogério Matos Hoje às 22:13 Facebook

Bruno Jacinto, Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do Sporting, vai aguardar em prisão preventiva pelo julgamento referente à invasão da Academia do Sporting a 15 de maio.

Foi ouvido esta tarde de quarta-feira no Tribunal do Barreiro, tendo o Juiz de Instrução Criminal, Carlos Delta, decidido pela medida de coação mais pesada por considerar estar em causa perigo de fuga, de perturbação do inquérito, de perturbação da ordem pública e de continuação de atividade criminosa.

Bruno Jacinto está indiciado, em coautoria, por 56 crimes de terrorismo, sequestro, ameaça agravada, ofensas à integridade física qualificada, detenção de arma proibida e dano com violência. De fora ficam os crimes de introdução em lugar vedado ao público e incêndio florestal, pelos quais os elementos que participaram na invasão vão responder.

A investigação acredita que Bruno Jacinto chegou logo a seguir às agressões no dia 15 de maio para permitir que os líderes da Juventude Leonina, de entre os quais Fernando Mendes, saíssem do local no BMW conduzido por Nuno Torres.