Fundação leva 38 anos a cumprir testamento de milionária

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:11

Depois de 38 anos de completa inação, a Fundação António Sardinha vai inaugurar a única obra que a sua mentora, a milionária Maria Isabel Sardinha, exigiu, em testamento, que fosse concretizada.

Trata-se de uma unidade de cuidados continuados e um lar para idosos, que custou mais de 8,8 milhões de euros e tem inauguração prevista para o primeiro trimestre deste ano, em Albarraque, Sintra.

Para trás, ficam quase quatro décadas de críticas, queixas em tribunal e até petições na Assembleia da República e aos sucessivos governos pela Casa do Gaiato - beneficiária da fortuna, em caso de não cumprimento da condição do testamento (ler texto na página seguinte) - a exigir o fim de uma instituição que, mesmo sem atividade social, sempre manteve um conselho de administração, nomeado por entidades públicas, pago com as rendas e a venda do património acumulado por António Sardinha, representante em Portugal, na primeira metade do século passado, das marcas da General Motors.