Fundos europeus para hotéis que ficaram a meio

Ministério Público acusa empresário de falsificar documentos para obter subsídios para transformar pousada histórica em Oliveira do Hospital e construir nova unidade de quatro estrelas em Seia.

Um empresário recebeu três milhões e meio de euros de fundos comunitários para ampliar e reabrir a Pousada de Santa Bárbara, um imóvel de Oliveira do Hospital classificado "monumento de interesse público", e para construir um novo hotel de quatro estrelas em Seia, mas não concretizou nenhum dos projetos e foi agora acusado de dois crimes de fraude na obtenção de subsídio.

Na sequência de investigação da Polícia Judiciária de Coimbra, o Ministério Público imputou o mesmo tipo de crime a duas empresas de turismo do primeiro arguido, Vítor Caetano, e da esposa, que não foi acusada. Tal como esta, o presidente da Enatur, Rui Mota, também chegou a ser arguido, mas as suspeitas sobre si, de eventual corrupção e abuso de poder, foram igualmente arquivadas no fim do inquérito.