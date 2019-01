Furto de scooter condena ao isolamento idosa com mobilidade reduzida

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:20 Facebook

Helena Correia, de 83 anos, ficou sem a sua scooter elétrica preparada para pessoas de mobilidade reduzida, depois de esta ter sido furtada em pleno centro de Lisboa.

A viatura desapareceu quando estava parada na rua, sem chave na ignição, enquanto a idosa foi levada a casa pela filha.

Sem a scooter, Helena não consegue deslocar-se e vê-se obrigada a ficar confinada à própria habitação. O apelo lançado pela família para que o veículo, com um valor comercial a rondar os 1200 euros, seja devolvido por quem o furtou, gerou uma onda de revolta nas redes sociais. Muitos são os amigos e familiares da vítima que condenam um ato classificado como de "pura maldade".

A idosa tinha passado a tarde na companhia da filha, a fazer as compras para esta época festiva, e regressou a casa por volta das 19 horas. "Já estava noite e, como não podemos ter nada no pátio do prédio, a scooter ficou na rua, enquanto fui levar a minha mãe a casa. Deixei-a junto a uma pastelaria na Avenida João XXI e muito perto da Avenida de Roma", descreve Gina Romão.

A filha de Helena acrescenta que, depois de ajudar a progenitora a regressar a casa, ainda esteve algum tempo a arrumar as compras, sem nunca temer que a scooter desaparecesse. Porém, quando o relógio já passava das 22 horas, teve uma desagradável surpresa. "Voltei à rua para guardar a scooter na bagageira do carro. No entanto, quando cheguei ao local onde a tinha deixado já não a vi", descreve. Gina Romão ainda percorreu parte daquelas duas avenidas de Lisboa na esperança de encontrar a viatura, mas logo percebeu que esta tinha sido furtada.

Independente com a scooter

A notícia do desaparecimento do veículo deixou a octogenária bastante combalida. "A minha mãe é uma pessoa com 83 anos, dependente, e esta é a única forma de sair à rua e de ainda poder usufruir um pouco da vida que lhe resta. Mesmo que sempre acompanhada, a scooter era a sua independência. Como ela sempre disse, eram as suas pernas, e está muito triste e só chora", refere Gina Romão.

O furto já foi comunicado à PSP, mas, até ao momento, ainda não há sinais do paradeiro do veículo. Gina Romão apela, por isso, a quem tenha alguma informação a comunique às autoridades.

Pormenores

79 Inquéritos por crimes contra idosos - A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa instaurou, no primeiro semestre de 2018, 79 inquéritos por crimes contra idosos

Crimes violentos dominam estatística - Do total de crimes contra idosos identificados pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, 66 diziam respeito a crimes violentos.

13 crimes contra património - Os restantes crimes contra idosos registados no primeiro semestre tiveram como alvo o seu património, através de furtos, roubos e burlas.

Apenas oito acusações - Apesar destes números divulgados pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, apenas oito processos resultaram em acusação.