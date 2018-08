Furtos na rua, a casas e lojas sobem no Porto

Nuno Silva 30 Abril 2018 às 00:41 Facebook

Aumento generalizado de crimes contra o património registado no ano passado na cidade inverte tendência de descida.

A chamada pequena criminalidade tem ganhado força na cidade do Porto. Houve, no ano passado, aumentos em quase todas as categorias dos crimes contra o património, com destaque para os furtos em veículos (de objetos no seu interior e das próprias peças) - mais 17% de participações -, furtos em residências, furtos em estabelecimentos e os cometidos por carteiristas, tendo, neste caso, como alvos preferenciais turistas. A PSP desdramatiza, destaca a descida dos crimes violentos e diz que o Porto é uma "cidade segura".

