Furtou máquinas de depilação à ex-mulher para alugar a clínicas

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Um homem furtou as máquinas de depilação a laser de iodo à ex-mulher e, durante mais de um ano, alugou-as a várias clínicas da zona do Grande Porto, cobrando por cada utilização 100 euros.

Só há dias é que a vítima de furto, uma profissional do setor da estética, descobriu, através das redes sociais, que era o antigo companheiro que estava na posse do material furtado e denunciou o caso à GNR de Penafiel. Logo de seguida, os elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) recuperaram uma das máquinas, avaliada em 6500 euros, e identificaram o suspeito.

O caso começa com a separação de um casal envolvido em cenas de violência doméstica, que levaram a que o marido fosse obrigado a usar uma pulseira eletrónica para não se aproximar da mulher que agredia. Mesmo assim, aquele resolveu assaltar-lhe o carro e, em novembro de 2016, furtou duas máquinas de depilação guardadas na bagageira da viatura, estacionada numa rua de Fânzeres, Gondomar. Desde essa data, passou a alugar o equipamento a diferentes clínicas de estética, cobrando 100 euros de cada vez.

Ao longo de mais de um ano, a mulher de nada suspeitou, mas recentemente viu que o antigo companheiro andava a anunciar na sua página de Facebook o aluguer de máquinas, que logo reconheceu como sendo as suas. Também percebeu que uma delas estava a ser utilizada numa clínica de estética de Penafiel.

De imediato, contactou a GNR e, em colaboração com os investigadores do NIC de Penafiel, efetuou uma marcação no gabinete de estética penafidelense, para, de forma discreta, poder confirmar que a máquina de depilação a laser de iodo que estava a ser usada era efetivamente a que lhe tinha sido furtada.

Posteriormente e confrontada pelo militares da GNR de Penafiel, a dona do espaço comercial identificou o ex-marido como o responsável pela colocação do equipamento naquele espaço.